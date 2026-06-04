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04.06.2026 17:12:28

Ciena Shares Plunge 19% Despite Strong Q2 Earnings Growth

CIENA
398.60 CHF -19.38%
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(RTTNews) - Ciena Corporation (CIEN) shares tumbled 19.29 percent, losing $119.59 to $500.78 on Thursday despite the company reporting significantly improved second-quarter results.

The stock is currently trading at $500.78, compared with its previous close of $620.37. During the session, it opened at $552.39 and traded between $494.89 and $548.01. Trading volume reached 2.48 million shares, compared with its average volume of 2.69 million shares.

Ciena posted net earnings of $218.22 million, or $1.49 per share, compared with $8.96 million, or $0.06 per share, in the same quarter last year. Adjusted earnings were $240.19 million, or $1.64 per share. Revenue increased 39.6% to $1.57 billion from $1.13 billion a year earlier, reflecting strong growth across the business.

Ciena shares have traded between $70.77 and $637.51 over the past 52 weeks.

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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