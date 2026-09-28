Cid Holdco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cid Holdco äusserte sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cid Holdco ein Ergebnis je Aktie von -50.000 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 0.0 Millionen USD, gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92.31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch