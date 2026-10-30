CICT Mobile Communication Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CICT Mobile Communication Technology A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.06 Prozent auf 1.05 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.23 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch