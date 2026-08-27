CICT Mobile Communication Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

CICT Mobile Communication Technology A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

CICT Mobile Communication Technology A hat ein EPS von 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.72 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.78 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch