Cicor verhandelt mit Éolane France über Kauf von Geschäftsbereichen

Bronschhofen (awp) - Das Industrieunternehmen Cicor steht in Verhandlungen mit dem Unternehmen Éolane France über die Übernahme bestimmter Geschäftsbereiche des französischen Unternehmens. Cicor hat am Mittwoch entsprechende Berichte in französischen Medien bestätigt.

Es sei nicht sicher, ob diese Gespräche mit Éolane France zu einer Transaktion oder einer anderen Vereinbarung führten, heisst es in der Medienmitteilung des Ostschweizer Elektrokomponenten-Herstellers. Man werde sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äussern und "zu gegebener Zeit" weitere Informationen bekanntgeben.

Am Dienstag hatten französische Medien über die Verhandlungen von Cicor mit dem Elektronikspezialisten mit Sitz im französischen Angers berichtet. Éolane France wolle demnach aufgrund eines schwierigen Marktumfelds einen Teil seiner Aktivitäten veräussern, wobei mehrere Angebote geprüft würden.

Das Unternehmen sei auch in strategischen Sektoren wie der Verteidigungs- und der Luftfahrtindustrie tätig, weshalb die Angelegenheit vom Staat "aufmerksam verfolgt" werde, heisst es in den französischen Medien weiter. Ein Abschluss werde in den nächsten Wochen oder Monaten angestrebt.

