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15.10.2026 07:00:06

Cicor steigert Umsatz im dritten Quartal um 6.7% und verzeichnet starken Auftragseingang – hoher Auftragsbestand stützt die erwartete Wachstumsbeschleunigung im vierten Quartal

Cicor Technologies
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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Cicor steigert Umsatz im dritten Quartal um 6.7% und verzeichnet starken Auftragseingang – hoher Auftragsbestand stützt die erwartete Wachstumsbeschleunigung im vierten Quartal

15.10.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 15. Oktober 2026 Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) setzt ihr solides organisches Wachstum von 4.6% im dritten Quartal 2026 fort, getragen von einer anhaltend starken Kundennachfrage und einem hohen Auftragseingang. Der Quartalsumsatz stieg um 6.7% auf CHF 170.8 Mio. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang um 10.7% auf CHF 193.2 Mio. Daraus ergibt sich eine Book-to-Bill-Rate von 1.13 für das dritte Quartal. Die Kennzahl liegt bereits zum sechsten Mal in Folge über 1 und gewährleistet eine hohe Visibilität hinsichtlich des künftigen Wachstums

Organisch wuchs der Umsatz der Cicor Gruppe im dritten Quartal 2026 um 4.6%. Das Wachstum wurde durch Materialengpässe in einem angespannten Beschaffungsmarkt für bestimmte Komponenten, insbesondere Leiterplatten (PCB) und Speicherchips, gebremst. In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das organische Umsatzwachstum 1.7%.

Für das vierte Quartal erwartet Cicor eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums. Diese wird durch den hohen Auftragsbestand gestützt und dürfte von den umfangreichen Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in der Lieferkette profitieren. Die Gruppe rechnet damit, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr 2026 um 10 bis 25% über dem Niveau des ersten Halbjahres liegen wird. Ein wesentlicher Teil dieses sequenziellen Anstiegs dürfte auf das vierte Quartal entfallen. Damit dürfte das Schlussquartal mit Abstand das umsatzstärkste des Jahres werden.

Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen


Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2416098

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416098  15.10.2026 CET/CEST

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