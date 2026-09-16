Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190
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16.09.2026 07:00:03
Cicor stärkt die Position im europäischen Verteidigungsmarkt mit bedeutenden Neuprojekten und einem weiteren strategischen Kunden
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Cicor Technologies Ltd
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Medienmitteilung
Bronschhofen, 16. September 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde für die Lieferung von Elektronikbaugruppen für europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogramme mit einem potenziellen Gesamtvolumen von bis zu EUR 30 Millionen ausgewählt. Zudem hat Cicor einen der führenden europäischen Technologiekonzerne der Verteidigungsindustrie als neuen Kunden gewonnen und baut damit ihre Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (Aerospace & Defence, A&D) weiter aus
Die Lieferungen im Rahmen der neu gewonnenen Programme sind für den Zeitraum von 2027 bis 2029 vorgesehen. Ein erster Auftrag ist bereits eingegangen; weitere Bestellungen werden im Verlauf der Programme erwartet
Die neu etablierte Geschäftsbeziehung mit einem der 20 führenden europäischen Unternehmen der Verteidigungsindustrie stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für Cicor dar und eröffnet weitere Möglichkeiten zur Beteiligung an bedeutenden europäischen Verteidigungsprogrammen. Cicor beliefert mittlerweile 16 der 20 führenden Aerospace-&-Defence-Unternehmen Europas
Diese Entwicklungen stärken die Rolle von Cicor als führendem europäischen Elektronikpartner für anspruchsvolle, missionskritische Aerospace-&-Defence-Anwendungen und positionieren die Gruppe so, dass sie nachhaltig vom anhaltenden Wachstum des europäischen Verteidigungsmarkts profitiert
Kontakt
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cicor Technologies Ltd
|c/o Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15
|9552 Bronschhofen
|Schweiz
|Telefon:
|+41719137300
|Fax:
|+41719137301
|E-Mail:
|info@cicor.com
|Internet:
|www.cicor.com
|ISIN:
|CH0008702190
|Valorennummer:
|870219
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2399846
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2399846 16.09.2026 CET/CEST
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