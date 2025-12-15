Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'037 1.2%  SPI 17'915 1.1%  Dow 48'370 -0.2%  DAX 24'230 0.2%  Euro 0.9360 0.2%  EStoxx50 5'753 0.6%  Gold 4'304 0.0%  Bitcoin 68'369 -2.7%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.4 -1.4% 
15.12.2025 18:57:36

Cicor-Offerte laut TT Electronics nur noch als Barvariante "fair und angemessen"

TT Electronics
1.28 EUR -17.42%
Kaufen Verkaufen

Bronschhofen (awp) - Die von Cicor geplante Übernahme von TT Electronics stösst beim Verwaltungsrat des britischen Mitbewerbers zwar weiter auf Gegenliebe - aber nur noch die Barofferte. Der jüngste Kursrutsch der Cicor-Aktie hat die Attraktivität der alternativen Angebote geschmälert.

Der Verwaltungsrat von TT Electronics empfiehlt seinen Aktionären weiterhin einstimmig, kommende Woche dem "Scheme of Arrangement" zuzustimmen, wie aus einer Meldung an die London Stock Exchange vom Montag hervorgeht. Das Barangebot über 150 Pence je Anteil bewerte TT und deren Zukunftsaussichten angemessen.

Anders sehe es bei dem alternativen Angebot aus, sich in Cicor-Aktien zahlen zu lassen. Dieses stehe nach den jüngsten Abgaben in Cicor nur noch bei 135 Pence je TT-Aktie und bewerte das Unternehmen damit nicht in angemessener Weise. Eine dritte Variante sieht eine Kombination aus Bargeld und Aktien vor.

Nur noch die Barofferte sei "fair und angemessen", betont der TT-Verwaltungsrat. Den Aktionären wird empfohlen, die "aktualisierten" Ansichten des VR zu berücksichtigen, wenn sie sich für eine der beiden Aktienalternativen anstelle des Barangebotes entscheiden sollten.

Die Übernahmepläne von Cicor stehen ohnehin auf wackeligen Füssen. Denn der grösste TT-Aktionär mit einem Anteil von knapp 25 Prozent will die Offerte ablehnen.

