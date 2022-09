Cicor holt Beyond Gravity-Manager Marco Kechele als EVP Operations in GL

Boudry (awp) - Die Industriegruppe Cicor holt den Beyond Gravity-Manager Marco Kechele per 1. Oktober 2022 als Executive Vice President (EVP) Operations in die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, einen EVP Operations in die Geschäftsleitung zu berufen, um die Wachstumsstrategie von Cicor zu unterstützen, teilte die Firma am Freitag in einem Communiqué mit.

Nach einem Umsatzwachstum von 35,5 Prozent im ersten Halbjahr 2022 plane Cicor, den eingeschlagenen Kurs von organischem Wachstum und Akquisitionen fortzusetzen. Der EVP Operations werde den Konzernchef und den Finanzchef in allen Phasen von Fusions- & Akquisitions-Projekten unterstützen, schrieb Cicor weiter. Kechele sei ein erfahrener operativer Manager mit Erfolgen in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der Automobilindustrie.

jb/jl