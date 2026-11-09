Cicor erhält Zuschlag für zwei bedeutende Verteidigungsprogramme

Bronschhofen, 9. November 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat sich zwei mehrjährige Aufträge im Verteidigungsbereich gesichert, darunter einen von einem Neukunden. Damit stärkt das Unternehmen seine Position im europäischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung weiter. Zudem hat Cicor die Übernahme des Produktionsstandorts in Malaysia vollzogen und die strategische Liefervereinbarung mit EDMI abgeschlossen.

Cicor hat zwei bedeutende mehrjährige Aufträge im Verteidigungsbereich erhalten, darunter einen von einem Neukunden. Gemäss den aktuellen Erwartungen dürften die zwei Programme bereits 2027 einen Umsatz von knapp CHF 20 Millionen generieren. Die Fertigung im Rahmen der neu gewonnenen Programme erfolgt an den Standorten von Cicor in Frankreich und Grossbritannien.

Zusammen mit den bereits früher bekannt gegebenen Aufträgen stellen die neuen Programme einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position von Cicor im französischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (Aerospace & Defense, A&D) dar. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Marktführerschaft in Grossbritannien weiter aus. Die neuen Aufträge bilden zusammen mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.17 in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 eine solide Grundlage für organisches Wachstum im Jahr 2027.

Übernahme des Produktionsstandorts in Malaysia abgeschlossen

Parallel dazu hat Cicor die Übernahme des Standorts Cicor Senai in Johor, Malaysia, vollzogen und die bereits angekündigte strategische Liefervereinbarung mit EDMI umgesetzt. Daraus wird ein zusätzlicher Jahresumsatz von mehr als USD 50 Millionen erwartet. Mit dem Abschluss der Transaktion baut Cicor ihre Produktionspräsenz in Südostasien weiter aus und unterstreicht die Bedeutung ihres geografisch diversifizierten Produktionsnetzwerks für die Betreuung internationaler Kunden in verschiedenen Märkten. Nach den geplanten Investitionen soll der Standort Senai in Malaysia zu einem integralen Bestandteil des globalen Produktionsnetzwerks von Cicor werden.

«Zwei mehrjährige Programme im Verteidigungsbereich, eines davon mit einem Neukunden, bestätigen den Erfolg unserer Fokussierung auf den europäischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Mit dem Abschluss der Übernahme von Senai erweitern wir unser Produktionsnetzwerk um einen Standort in Südostasien, von dem aus wir unsere Kunden weltweit bedienen werden», sagt Alexander Hagemann, CEO der Cicor Gruppe.