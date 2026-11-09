|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 07:00:03
Cicor erhält Zuschlag für zwei bedeutende Verteidigungsprogramme
|
Cicor Technologies Ltd
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Medienmitteilung
Bronschhofen, 9. November 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat sich zwei mehrjährige Aufträge im Verteidigungsbereich gesichert, darunter einen von einem Neukunden. Damit stärkt das Unternehmen seine Position im europäischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung weiter. Zudem hat Cicor die Übernahme des Produktionsstandorts in Malaysia vollzogen und die strategische Liefervereinbarung mit EDMI abgeschlossen.
Cicor hat zwei bedeutende mehrjährige Aufträge im Verteidigungsbereich erhalten, darunter einen von einem Neukunden. Gemäss den aktuellen Erwartungen dürften die zwei Programme bereits 2027 einen Umsatz von knapp CHF 20 Millionen generieren. Die Fertigung im Rahmen der neu gewonnenen Programme erfolgt an den Standorten von Cicor in Frankreich und Grossbritannien.
Zusammen mit den bereits früher bekannt gegebenen Aufträgen stellen die neuen Programme einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position von Cicor im französischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (Aerospace & Defense, A&D) dar. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Marktführerschaft in Grossbritannien weiter aus. Die neuen Aufträge bilden zusammen mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.17 in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 eine solide Grundlage für organisches Wachstum im Jahr 2027.
Übernahme des Produktionsstandorts in Malaysia abgeschlossen
Parallel dazu hat Cicor die Übernahme des Standorts Cicor Senai in Johor, Malaysia, vollzogen und die bereits angekündigte strategische Liefervereinbarung mit EDMI umgesetzt. Daraus wird ein zusätzlicher Jahresumsatz von mehr als USD 50 Millionen erwartet. Mit dem Abschluss der Transaktion baut Cicor ihre Produktionspräsenz in Südostasien weiter aus und unterstreicht die Bedeutung ihres geografisch diversifizierten Produktionsnetzwerks für die Betreuung internationaler Kunden in verschiedenen Märkten. Nach den geplanten Investitionen soll der Standort Senai in Malaysia zu einem integralen Bestandteil des globalen Produktionsnetzwerks von Cicor werden.
«Zwei mehrjährige Programme im Verteidigungsbereich, eines davon mit einem Neukunden, bestätigen den Erfolg unserer Fokussierung auf den europäischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Mit dem Abschluss der Übernahme von Senai erweitern wir unser Produktionsnetzwerk um einen Standort in Südostasien, von dem aus wir unsere Kunden weltweit bedienen werden», sagt Alexander Hagemann, CEO der Cicor Gruppe.
Kontakt
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cicor Technologies Ltd
|c/o Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15
|9552 Bronschhofen
|Schweiz
|Telefon:
|+41719137300
|Fax:
|+41719137301
|E-Mail:
|info@cicor.com
|Internet:
|www.cicor.com
|ISIN:
|CH0008702190
|Valorennummer:
|870219
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2430404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430404 09.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
07:00
|Cicor receives awards for two major defence programmes (EQS Group)
|
07:00
|Cicor erhält Zuschlag für zwei bedeutende Verteidigungsprogramme (EQS Group)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.