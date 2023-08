Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Cicor Deutschland GmbH ist 2023 der krisensicherste Elektronikhersteller in Deutschland



31.08.2023





Das Ranking der Creditreform Rating AG basiert auf Kriterien wie einer stabilen Eigenkapitalrentabilität, einer überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote, einem hohen Return on Investment (ROI) und einer soliden Liquidität. Alexander Hagemann, CEO der Cicor Gruppe, äussert sich zu diesem Resultat: "Wir haben in Deutschland mit einem erwarteten Jahresumsatz 2023 von ca. EUR 100 Mio. einen der führenden Anbieter von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für anspruchsvolle Elektroniklösungen aufgebaut. Mit dem besten Ergebnis unter allen Elektronikanbietern unterstreicht das Creditreform-Ranking nicht nur unsere finanzielle Stärke, sondern auch unser Engagement für eine exzellente Unternehmensführung." Die weltweit tätige Cicor Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz bietet in den Märkten für Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung erstklassige Lösungen in der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller elektronischer Baugruppen und Systeme an und beabsichtigt, die Position als führendes EMS-Unternehmen im deutschen Markt weiter zu stärken.

Kontakt:

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com