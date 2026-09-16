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Elektronische Baugruppen 16.09.2026 09:47:00

Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen

Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen

Cicor hat Aufträge für elektronische Baugruppen in grossen europäischen Luft- und Verteidigungsprogrammen an Land gezogen.

Dabei umfassen die Aufträge die Lieferung von Elektronikbaugruppen, wie Cicor am Mittwoch mitteilte. Das mögliche Gesamtvolumen belaufe sich auf bis zu 30 Millionen Euro.

Die Auslieferungen der Elektronikbauteile sind zwischen 2027 und 2029 geplant, wie es weiter hiess. Dabei habe das Unterhemen im Rahmen dieser Aufträge einen der führenden europäischen Verteidigungskonzerne neu zum Kunden gewonnen. Damit bediene die Gruppe mittlerweile 16 der 20 grössten Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen Europas.

Im SIX-Handel steht die Cicor-Aktie zeitweise bei 129,00 Franken, was einem Plus von 5,39 Prozent entspricht.

awp-robot/mk/hr

Bronschhofen (awp)

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Bildquelle: Cicor Technologies
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