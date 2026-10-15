Cicor-Aktie: Umsatz steigt im dritten Quartal

Für das Schlussquartal erwartet das Unternehmen nun eine deutliche Wachstumsbeschleunigung und hält an seinen Jahreszielen fest.

Konkret legte der Umsatz in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 170,8 Millionen Franken zu, wie Cicor am Donnerstag mitteilte. Kumuliert lag das Plus in den ersten neun Monaten bei 14,5 Prozent, womit der Umsatz auf 504,9 Millionen Franken stieg. Gebremst wurde das Wachstum durch Lieferengpässe, insbesondere bei Leiterplatten und Speicherchips.

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 10,7 Prozent auf 193,2 Millionen Franken. Damit lag das Verhältnis von Bestellungen zu Umsatz (Book-to-Bill) bei 1,13x. Bereits zum sechsten Mal in Folge übertraf der Auftragseingang den Umsatz. In den ersten neun Monaten summierten sich die Bestellungen auf 593,0 Millionen Franken, , das sind knapp 29 Prozent mehr.

Damit verfehlte der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller beim Umsatz die Erwartungen der Analysten deutlich, während der Auftragseingang leicht über dem AWP-Konsens lag.

Starkes Schlussquartal erwartet

Trotz der anhaltenden Lieferengpässe rechnet Cicor für das vierte Quartal mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung. Der hohe Auftragsbestand und Fortschritte bei der Bewältigung der Lieferprobleme dürften dazu beitragen, dass das Schlussquartal "mit Abstand zum umsatzstärksten" des Jahres wird. Für das gesamte zweite Halbjahr erwartet Cicor einen Umsatz, der 10 bis 25 Prozent über dem Niveau der ersten sechs Monate liegt.

An den bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 hält das Management derweil fest. Demnach soll der Umsatz zwischen 700 und 750 Millionen Franken zu liegen kommen und der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA zwischen 70 und 80 Millionen. Voraussetzung hierfür sei, dass sich die geopolitische Lage und die Verfügbarkeit von Bauteilen nicht weiter verschlechtern.

Zudem kündigte Cicor an, im kommenden Jahr wieder einen Kapitalmarkttag (CMD) durchzuführen. Das genaue Datum will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

yz/ra

Bronschhofen (awp)