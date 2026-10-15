|Trotz Lieferengpässen
|
15.10.2026 11:05:36
Cicor-Aktie sackt dennoch ab: Umsatz steigt im dritten Quartal
Die Industriegruppe Cicor hat ihren Umsatz im dritten Quartal 2026 trotz Lieferengpässen klar gesteigert.
Konkret legte der Umsatz in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 170,8 Millionen Franken zu, wie Cicor am Donnerstag mitteilte. Kumuliert lag das Plus in den ersten neun Monaten bei 14,5 Prozent, womit der Umsatz auf 504,9 Millionen Franken stieg. Gebremst wurde das Wachstum durch Lieferengpässe, insbesondere bei Leiterplatten und Speicherchips.
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 10,7 Prozent auf 193,2 Millionen Franken. Damit lag das Verhältnis von Bestellungen zu Umsatz (Book-to-Bill) bei 1,13x. Bereits zum sechsten Mal in Folge übertraf der Auftragseingang den Umsatz. In den ersten neun Monaten summierten sich die Bestellungen auf 593,0 Millionen Franken, , das sind knapp 29 Prozent mehr.
Damit verfehlte der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller beim Umsatz die Erwartungen der Analysten deutlich, während der Auftragseingang leicht über dem AWP-Konsens lag.
Starkes Schlussquartal erwartet
Trotz der anhaltenden Lieferengpässe rechnet Cicor für das vierte Quartal mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung. Der hohe Auftragsbestand und Fortschritte bei der Bewältigung der Lieferprobleme dürften dazu beitragen, dass das Schlussquartal "mit Abstand zum umsatzstärksten" des Jahres wird. Für das gesamte zweite Halbjahr erwartet Cicor einen Umsatz, der 10 bis 25 Prozent über dem Niveau der ersten sechs Monate liegt.
An den bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 hält das Management derweil fest. Demnach soll der Umsatz zwischen 700 und 750 Millionen Franken zu liegen kommen und der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA zwischen 70 und 80 Millionen. Voraussetzung hierfür sei, dass sich die geopolitische Lage und die Verfügbarkeit von Bauteilen nicht weiter verschlechtern.
Zudem kündigte Cicor an, im kommenden Jahr wieder einen Kapitalmarkttag (CMD) durchzuführen. Das genaue Datum will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.An der SIX geht es für die Cicor-Aktie zeitweise 5,54 Prozent auf 133,00 Franken nach unten.
yz/ra
Bronschhofen (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI verteidigt Gewinne -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.