Cicor-Aktie legt kräftig zu: Zwei mehrjährige Rüstungsaufträge

Daraus erwartet der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller bereits 2027 einen Umsatz von knapp 20 Millionen Franken, wie er am Montag mitteilte. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,17 per Ende September zusammen mit den neuen Aufträgen bildeten eine solide Grundlage für organisches Wachstum im Jahr 2027.

Die Fertigung im Rahmen der neu gewonnenen Programme erfolge an den Standorten in Frankreich und Grossbritannien, so das Communiqué weiter. Zusammen mit bereits früher bekannt gegebenen Aufträgen stellten die neuen Programme einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position im französischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung dar. Gleichzeitig baue das Unternehmen seine Marktführerschaft in Grossbritannien aus.

Zudem hat Cicor die im Juli angekündigte Übernahme eines Produktionsstandorts im malaysischen Senai abgeschlossen. Eine Liefervereinbarung mit der Firma EDMI soll dabei jährlich mehr als 50 Millionen Dollar zusätzlichen Umsatz bringen, womit frühere Angaben bestätigt wurden.

Zeitweise klettert die Cicor-Aktie im Schweizer Handel um 8,95 Prozent auf 144,25 Franken.

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Bronschhofen (awp)