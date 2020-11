Cicor-Aktie im Plus: SIX stellt Untersuchung gegen Cicor ein

Die Börsenaufsicht der SIX stellt die Ende 2018 gestartete Untersuchung gegen Cicor ein.

Diese stand im Zusammenhang wegen einer möglichen Verletzung der Ad hoc-Publizität. Die SIX Exchange Regulation (SER) sei zu dem Schluss gekommen, die mögliche Verletzung nicht weiter zu verfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Damit ende das Sanktionsverfahren gegen Cicor . Cicor-Titel gewinnen an der SIX zeitweise 0,85 Prozent auf 47,20 Franken.

dm/ra

Zürich (awp)