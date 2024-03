Cicor-Aktie höher: Cicor übernimmt TT Electronics IoT Solutions

Der Hersteller von Elektronikkomponenten zahlt 20,8 Millionen britische Pfund für einen Anbieter von Internet-of-Things-Lösungen (IoT).

"Cicor übernimmt "TT Electronics IoT Solutions Ltd" von "TT Electronics PLC" und wird zum führenden Anbieter von High-End-Elektronik in Grossbritannien", teilte das Schweizer Unternehmen am Montag mit. Eine Vereinbarung zur Übernahme von drei Produktionsstätten in Grossbritannien und China sei unterzeichnet worden.

Cicor bezahlt den Kaufpreis in bar ohne Berücksichtigung von Schulden und vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Umlaufvermögens, wie es weiter hiess. Die Transaktion habe alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. Sie werde voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

70,2 Mio GBP Umsatz

TT Electronics IoT Solutions Ltd. beschäftigt den Angaben zufolge über 500 Mitarbeitende an den Standorten Hartlepool und Newport in Grossbritannien sowie Dongguan in China und verfügt über eine Produktionsfläche von insgesamt rund 25'000 Quadratmetern. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschafteten die übernommenen Einheiten einen Umsatz von 70,2 Millionen Pfund bei einer bereinigten EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Cicor erwartet, dass sich die Marge nach Abschluss der Integration auf dem Niveau der Cicor Gruppe bewegen wird. Insbesondere werden die erworbenen Produktionsstätten dringend benötigte Wachstumskapazitäten für die lokale Fertigung in Grossbritannien bringen.

Mit dieser Akquisition sei die Gruppe einen weiteren Schritt auf dem Weg zum europäischen Marktführer in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung vorangekommen, hiess es.

Erst letzte Woche gab Cicor die Übernahme der rumänischen Evolution Medtec bekannt. Im Januar 2024 wurde zudem die Übernahme von STS Defence, einem britischen Anbieter von Lösungen für einsatzkritische Elektronik- und Kommunikationssysteme, abgeschlossen.

Via SIX notiert die Cicor-Aktie zeitweise 1,56 Prozent höher bei 52,20 Franken.

ys/kw

Bronschhofen (awp)