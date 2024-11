Cicor-Aktie: Cicor übernimmt Unternehmen in Schweden und plant Expansion in Deutschland

So wird in Schweden das Entwicklungsunternehmen Nordic Engineering Partners AB übernommen. Und auch in Deutschland steht eine Übernahme vor der Tür.

Mit der Akquisition in Schweden werde eine "bedeutende Präsenz" in den nordischen Ländern aufgebaut, teilte der Elektrokomponenten-Hersteller am Freitag mit. Nordic Engineering Partners beschäftige in vier Entwicklungsbüros in der Region Stockholm insgesamt 45 Mitarbeitende und habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 52 Millionen schwedische Kronen (rund 4,2 Millionen Fr.) erzielt. Die Marge sei "attraktiv".

Die Aktionäre und das Management blieben Teil des Teams. Alle Standorte in Schweden würden als Teil von Cicor unverändert und mit dem bestehenden Personal weitergeführt. Der Fokus liege nun auf weiterem Wachstum in Schweden, Norwegen und Finnland.

Zudem steht Cicor vor der Übernahme eines Unternehmens in Deutschland. Der namentlich nicht genannte Dienstleister für die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Baugruppen habe im vergangenen Jahr einen Umsatz zwischen 20 und 30 Millionen Euro erzielt, die operative Marge liege auf dem Niveau von Cicor.

Die Transaktion könne in den nächsten Wochen unterzeichnet werden, heisst es weiter. Mit dem Vollzug sei voraussichtlich Anfang 2025 zu rechnen.

dm/ra

Bronschhofen (awp)