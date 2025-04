Cicor-Aktie: Cicor erhält grünes Licht für Übernahme von Éolane-Geschäftsaktivitäten

Das Handelsgericht Paris hat das Angebot der Ostschweizer Elektrokomponenten-Herstellers angenommen, wie das Cicor am Freitag mitteilte.

Für Cicor handle es sich um einen "Meilenstein" in der Umsetzung ihrer paneuropäischen Wachstumsstrategie. Cicor hatte im März 2025 bekanntgegeben, für Teile von Éolane France ein öffentliches Angebot abgegeben zu haben. Man habe bereits seit November 2024 eng mit der Geschäftsleitung von Éolane, den Kunden, der französischen Regierung und dem Insolvenzverwalter zusammengearbeitet, heisst es in der Mitteilung.

Im Rahmen der Übernahme integriert Cicor fünf Produktionsstandorte in Frankreich sowie zwei weitere Werke in Marokko in ihr bestehendes EMS-Geschäft ("Electronic Manufacturing Services"), wie es weiter heisst. Die Transaktion erweitere die Cicor-Gruppe um rund 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 125 Millionen Franken profitablen Umsatz. Die Übertragung des Geschäfts an Cicor soll am 22. April 2025 abgeschlossen sein.

Cicor sieht mit der Transaktion "enorme Chancen" in Frankreich und erwartet daraus "bedeutende Synergiepotenziale". Die derzeit niedrige bis mittlere einstellige EBITDA-Marge der französischen Aktivitäten solle im Laufe der Zeit auf das Niveau der Cicor-Gruppe angehoben werden. Zum Übernahmepreis werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Das Ostschweizer Unternehmen verfolgt die Strategie, über Akquisitionen zu wachsen. Im April hatte es die Übernahme der spanischen des spanischen Elektronikunternehmens Mades (Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems) sowie den Kauf des Schweizer Produktionsbetrieb von Mercury bekanntgegeben.

Erklärtes Ziel von Cicor ist es, bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde Franken zu erreichen und "in allen wichtigen europäischen Märkten präsent zu sein". 2024 hatte die Industriegruppe einen Umsatz von rund 480 Millionen Franken erzielt.

