Cicor-Aktie: Cicor-CEO ist sich Wachstumsstrategie sicher

Den ersten wichtigen Schritte dafür wurden schon getan.

"Wir werden also zu einem Partner, der aus den Ideen der Kunden im Elektronikbereich Produkte schmiedet", sagte Hagemann im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft". "Wir werden also künftig früher als heute in die Produktentwicklung einsteigen", sagte er.

Mit den jüngsten Zukäufen habe Cicor seine Entwicklungsressourcen zuletzt verdoppelt. "In zwei Jahren werden wir auf dem Weg zu einer CDMO bedeutend vorangeschritten sein", betonte der Firmenchef. Sein Unternehmen habe eine klare Wachstumsstrategie.

Nach Akquisitionskandidaten suche Cicor speziell in seinen drei Zielmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung in Europa. Zudem dürfen mögliche Zukäufe "gerne" in den drei Heimatmärkten Schweiz, Deutschland oder Grossbritannien stattfinden.

Hagemann schliesst aber auch Regionen wie Skandinavien, Frankreich oder Italien nicht aus. "Interessant" seien Unternehmen, die etwa 10 bis 20 Prozent des Umsatzes von Cicor erwirtschaften.

ra/

Zürich (awp)