Cibus Nordic Real Estate Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cibus Nordic Real Estate Registered hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.89 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 567.5 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cibus Nordic Real Estate Registered 520.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch