CIBL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CIBL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIBL 7.46 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.57 Prozent auf 0.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CIBL 0.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch