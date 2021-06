CIBC Mellon reconnue par le magazine Global Custodian par le prix du rendement exceptionnel pour la région des Amériques

TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a remporté un prix de rendement exceptionnel pour la région des Amériques dans le cadre des prix des dirigeants sous administration pour 2021 du magazine Global Custodian, reconnaissant les réalisations exceptionnelles obtenues dans l'ensemble des sondages des agents bancaires. Les résultats du prix ont été annoncés par Global Custodian le 7 juin 2021, alors qu'ils ont lancé la Semaine des dirigeants sous administration, une semaine pour honorer les acteurs exceptionnels de l'industrie des services de valeurs mobilières au cours des 12 derniers mois.



« Le prix du rendement exceptionnel reconnaît une note globale supérieure à 6 sur 7 et supérieure à 6 dans au moins deux tiers de toutes les catégories du sondage. Il s'agit d'un indice de référence atteint par seulement une petite minorité de fournisseurs de services et CIBC Mellon mérite d'être félicitée pour sa réalisation impressionnante », a déclaré Richard Schwartz, directeur des sondages et de la recherche, Global Custodian.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux du Global Custodian, qui souligne la grande qualité du service que nous offrons à nos clients en tant que sous-gardien local efficace auprès d'institutions financières mondiales », a déclaré Richard Anton, chef de l'exploitation de CIBC Mellon. « Les clients qui cherchent à profiter des débouchés commerciaux du Canada continuent de compter sur CIBC Mellon pour obtenir l'expertise de nos employés sur la façon de naviguer dans les complexités du marché canadien. C'est notre personnel, et l'engagement de chacun à faire les choses correctement chaque jour, qui permet à l'entreprise de se démarquer. »

À propos de la Semaine des dirigeants sous administration de Global Custodian

Global Custodian a lancé une semaine de contenu numérique en juin, honorant les employés exceptionnels de l'industrie des services de valeurs mobilières au cours des 12 derniers mois grâce aux cinq jours de documentaires, de discussions de groupe et de reportages numériques.



Les nominés des prix annuels de Global Custodian seront présentés de façon numérique lors de la Semaine des dirigeants sous administration du 7 au 11 juin, avec tout le contenu disponible sur demande pour son auditoire mondial.

Fondé en 1989, le magazine Global Custodian s'intéressait principalement aux opérations de traitement des titres : les articles qui explorent la façon dont les actions se négocient, s'établissent et sont détenues. Sa portée éditoriale s'est depuis élargie pour inclure l'administration de fonds, le prêt et le financement de titres, le courtage privilégié et l'infrastructure du secteur mondial des valeurs mobilières (dépositaires centraux de titres, dépositaires centraux internationaux, systèmes de paiement, et autres organismes et initiatives du secteur). Le contenu éditorial du magazine est désormais étayé par des sondages conformes aux normes de l'industrie qui comparent la performance des banques dépositaires, des administrateurs de fonds, des courtiers principaux et des fournisseurs de financement tripartites de titres entre eux et au sein des marchés individuels.

Visitez le site www.globalcustodian.com pour en apprendre davantage.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 mars 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,3 mille milliards CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds d'investissement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2021, comptait 41,7 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com .

