CIBanco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CIBanco hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.260 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 704.5 Millionen MXN – ein Plus von 7.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CIBanco 656.3 Millionen MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch