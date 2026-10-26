CIBanco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CIBanco hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.61 MXN. Im Vorjahresviertel hatte CIBanco 0.460 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat CIBanco 228.2 Millionen MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 198.1 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch