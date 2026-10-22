CIB Marine Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CIB Marine Bancshares gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch