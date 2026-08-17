CIAN Agro Industries Infrastructure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CIAN Agro Industries Infrastructure liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CIAN Agro Industries Infrastructure die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53.49 INR, nach 18.66 INR im Vorjahresvergleich.

CIAN Agro Industries Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch