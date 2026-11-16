CIAN Agro Industries Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CIAN Agro Industries Infrastructure gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8.72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CIAN Agro Industries Infrastructure ein EPS von 6.79 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch