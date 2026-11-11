CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.89 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG 0.950 BRL je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.40 Prozent auf 2.40 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.11 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch