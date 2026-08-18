Cia Melhoramentos de Sao Paulo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cia Melhoramentos de Sao Paulo liess sich am 15.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.37 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cia Melhoramentos de Sao Paulo ein Ergebnis je Aktie von -1.640 BRL vermeldet.

Der Umsatz lag bei 42.4 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 3.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch