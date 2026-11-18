Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.99 BRL. Im Vorjahresquartal waren -1.370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44.2 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.5 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch