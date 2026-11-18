Cia Melhoramentos de Sao Paulo präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.99 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cia Melhoramentos de Sao Paulo ein Ergebnis je Aktie von -0.190 BRL vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo 44.2 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46.5 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch