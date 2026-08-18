Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cia Melhoramentos de Sao Paulo gab am 15.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.37 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.640 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo 42.4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.9 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch