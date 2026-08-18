|
18.08.2026 06:37:00
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cia Melhoramentos de Sao Paulo gab am 15.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.37 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.640 BRL je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo 42.4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.9 Millionen BRL umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.