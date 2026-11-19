CIA INDUSTRIAL CATAGUASES äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.45 BRL. Im Vorjahresviertel hatte CIA INDUSTRIAL CATAGUASES 39.03 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67.1 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 10.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.9 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch