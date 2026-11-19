Cia Industrial Cataguases hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.45 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Cia Industrial Cataguases 39.03 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.53 Prozent auf 67.1 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch