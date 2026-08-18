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18.08.2026 06:37:00
CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES hat am 15.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.77 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES ein Ergebnis je Aktie von 0.710 BRL vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46.34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.9 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 16.6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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