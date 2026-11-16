CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.36 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.460 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.48 Prozent auf 7.3 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch