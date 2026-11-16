Cia Habitasul de Participacoes B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cia Habitasul de Participacoes B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 13.15 BRL gegenüber 25.88 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 7.3 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.7 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch