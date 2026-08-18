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18.08.2026 06:37:00
Cia Habitasul de Participacoes B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cia Habitasul de Participacoes B präsentierte in der am 15.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 27.99 BRL gegenüber 25.88 BRL im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cia Habitasul de Participacoes B 8.9 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.6 Millionen BRL umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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