Cia Habitasul de Participacoes A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cia Habitasul de Participacoes A hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Cia Habitasul de Participacoes A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.84 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.780 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Cia Habitasul de Participacoes A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.9 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch