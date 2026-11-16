Cia Habitasul de Participacoes A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cia Habitasul de Participacoes A äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.510 BRL erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.3 Millionen BRL – eine Minderung von 5.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.7 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch