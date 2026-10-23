Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.79 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.900 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.36 Prozent auf 987.0 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.08 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch