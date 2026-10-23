Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.79 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B ein EPS von 0.900 BRL je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987.0 Millionen BRL – eine Minderung von 8.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.08 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch