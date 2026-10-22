CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.20 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE 0.080 BRL je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE 2.28 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.17 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch