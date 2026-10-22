Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.22 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B noch ein Gewinn pro Aktie von 0.090 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.28 Milliarden BRL – ein Plus von 4.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B 2.17 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch