Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.92 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.28 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 2.17 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch