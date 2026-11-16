CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.60 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.280 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.12 Prozent auf 11.16 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.62 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch