Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.17 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) einen Umsatz von 1.95 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch