Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 523.5 Millionen BRL – eine Minderung von 18.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 639.4 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch