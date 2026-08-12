Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.01 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa 0.060 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18.13 Prozent zurück. Hier wurden 523.5 Millionen BRL gegenüber 639.4 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch