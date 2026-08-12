|
12.08.2026 06:37:00
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.01 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa 0.060 BRL je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18.13 Prozent zurück. Hier wurden 523.5 Millionen BRL gegenüber 639.4 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.